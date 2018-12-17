Palu'da “İyi Dersler Şoför Amca” eğitimi

Elazığ’ın Palu ilçesinde servis şoförlerine eğitim verildi.
Elazığ'ın Palu ilçesinde servis şoförlerine eğitim verildi.
Palu ilçesinde “İyi Dersler Şoför Amca” projesi kapsamında taşımacılık yapan sürücülere eğitim verildi. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime, Palu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Furkan Güneş, Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgay Cihan, okul müdürleri ve servis şoförleri katıldı.
Eğitimin, trafikte sorumluluk hareketi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolüyle “İyi Dersler Şoför Amca” projesi yürütüldüğü belirtildi.
Gayelerinin, şoförlere yönelik iletişim çalışmalarıyla öğrenci taşımacılığı özelinde farkındalığı geliştirmek olduğunu belirten Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgay Cihan, ”Eğitimimiz, taşımalı eğitimde bulunan sürücülerin bilinçlendirilmesi, şoförlerin taşımada dikkat edeceği hususlar, sürücü öğrenci ilişkileri, sürücü okul idareleri ilişkilerini kapsamaktadır. Amacımız, taşımalı eğitim yapan sürücülere bu eğitimi vererek taşımalı araçlarda kazaların azalması, öğrencilerin güvenli yolculuk yapmalarını sağlamaktır” dedi.
Karşılıklı soru ve cevap şeklinde tamamlanan programda servis şoförlerine katılım belgesi de verildi.