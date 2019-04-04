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Palu'da "Okullar Arası Bahar Turnuvası”

Elazığ’ın Palu ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerinin yer aldığı bahar turnuvası başladı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerinin yer aldığı bahar turnuvası başladı.


İlçe Kaymakamlığı, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri tarafından organize edilen "Şehit Cuma Dağ Okullar Arası Bahar Turnuvası" başladı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Palu nüfusuna kayıtlı Şehit Cuma Dağ'ın anısına düzenlenen turnuvanın 3 hafta süreceği belirtildi. Turnuvada öğrenciler futbol, basketbol, masa tenisi ile dart alanında yeteneklerin sergileyecek.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Alakaş ve Şube Müdürü İbrahim Halil Çelik turnuvaya katılan takımları ziyaret ederek yarışmaları izledi.


Şölen havası içinde gerçekleşecek etkinliklerle öğrencilerin bir biriyle daha iyi kaynaşmalarının sağlanacağını aktaran Alakaş, “Öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini ortaya çıkaracak bir imkan sağlanmış olacak. Etkinliklerle öğrencilerimizin öz güven yeteneği gelişmiş ve akademik başarılarına da olumlu yönde yansımaları olacaktır"dedi.

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