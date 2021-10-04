Palu'da Taşkın Koruma Projesi tamamlandı

Elazığ'ın Palu ilçesinde Devlet Su işleri (DSİ) tarafından yapımına başlanan Taşkın Koruma Projesi tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü Elazığ'a yaptığı yatırımlarla, mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda Palu ilçesinde yapımına başlanan Taşkın Koruma Projesi tamamlandı. Proje ile 230 dekar alan ve bir ilçenin taşkın riskinden korunmuş olacağı bildirildi.

Konu hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Palu ilçe merkezinde bin 60 metre betonarme kuşaklama kanalı, 4 adet menfez ve 20 metre demiryolu altından yatay sondaj imalatı ile korkuluk montajı tamamlandı. İşin fiziki olarak yüzde 100'ü tamamlandı. Proje sayesinde 230 dekar alan ve bir ilçe merkezi taşkın riskinden korunacaktır" dedi.