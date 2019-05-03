Palu'da Trafik Haftası Etkinlikleri

Elazığ'ın Palu ilçesinde Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 400 öğrenciye eğitim verildi.

İlçede, "Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın” temasıyla düzenlenen programlar kapsamında 8 ilk ve ortaokulda yaklaşık 400 öğrenciye trafik bilincinin aşılanması noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personeli eğitim verdi. Ayrıca, ilçenin 5 ayrı noktasında yaya geçitleri oluşturuldu.

Son olarak Atatürk Orta Okulu konferans salonunda düzenlenen programa öğrencilerin yanı sıra Kaymakam Mustafa Demir, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.Programda Trafik Tescil Ve Denetleme Büro Amirliği'nde görevli alanında eğitimli polis memurları Mehmet Atay ve Mustafa Gözer sinevizyon eşliğinde trafik kurallarını anlatan sunum yaptı.

Trafik kurallarına uymanın insanın kendisine ve çevresine duyduğu saygının tezahürü ve medeni bir insan olmanın gereği olduğuna değinen İlçe Emniyet Müdür Vekili Tuncer Topal ise, "Trafikte en önemli unsurun insan olduğu, yolun durumuna, araca ve yol güvenliğine, azami dikkati gösterecek sürücülerin trafiğin belirleyici faktörü olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Sağlıklı ve güvenli bir toplum için trafik kurallarına uyalım ve gelecek nesillere örnek olalım”dedi.

Eğitim sonunda öğrencilere trafik kurallarının anlatıldığı broşürler, trafik polisi şapkası, düdüğü ve kimlik kartları verildi.