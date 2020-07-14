Palu'da vaka sayısı 16'ya yükseldi, ikinci bina da karantinaya alındı

Elazığ'ın Palu ilçesinde Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ikinci apartmanda karantinaya alınırken, toplam vaka sayısının 16'ya ulaştığı öğrenildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs (Covid-19) ile mücadele bir taraftan sürerken, bir taraftan ise uyarılara dikkat edilmemesi nedeniyle yeni yeni vakalar ortaya çıkmaya devam ediyor. 5 gün önce bir apartmanın karantinaya alındığı Palu ilçesinde bugün ikinci apartman için de karantina kararı verildi.İlçeye bağlı Kalekent Mahallesi 44. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir apartman Covid-19 testi pozitif çıkanların olması nedeniyle karantinaya alındı. Polisin nöbet tuttuğu binada Toplum Sağlığı Merkezine bağlı filyasyon ekiplerinin de çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Öteyandan ilçe de Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısının 16'ya yükseldiği belirtilerek, kurallara riayet edilmesi istendi.