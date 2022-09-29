İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Palu'da yayalara öncelik, hayata saygı duruşu etkinliği

Elazığ’da yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu etkinliği düzenlendi.

Elazığ'da yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu etkinliği düzenlendi.


2022 yılı süresince trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkartmak, yayalara öncelik konusunda doğru sürücülük davranışı kazandırmak ve bu bölgelerde yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla Palu ilçesinde etkinlik düzenlendi. Palu İlçe Kaymakamı Hulusi Teke öncülüğünde İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Kurum Yöneticisi ve Temsilcilerinin katımı ile Trafik Denetleme Büro Amirliği personelleri koordinesinde öğretmenler ve öğrenciler eşliğinde 11.00-12:30 saatleri arasında ilçede bulunan okul bölgeleri yaya geçitlerinde yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu etkinliği düzenlendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.