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Palu'daki bademler yöre halkına gelir kapısı olacak

Elazığ’ın Palu ilçesinde yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde dikilen badem fidanları, bölge ekonomisine katkı sağlamaya hazırlanıyor.

Elazığ'ın Palu ilçesinde yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde dikilen badem fidanları, bölge ekonomisine katkı sağlamaya hazırlanıyor.


Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Palu ilçesi Beyhan beldesinde yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma projesi dahilinde bademler toprakla buluşturuldu. Bu çerçevede 100 hektarlık ağaçlandırma sahasındaki bademlerde bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Her yıl düzenli olarak bakımı yapılan sahaya giden Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, incelemelerde bulundu. Yürütülen gelir getirici tür ağaçlandırması çerçevesinde yetiştirilen ceviz ve badem ağaçlarından verim çağında ciddi derece gelir beklendiği bildirildi.

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