İhlas Haber Ajansı

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Pano fabrikasındaki yangın korkuttu

Elazığ’da bir pano fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Elazığ'da bir pano fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kısa sürede söndürüldü.


Yangın, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir pano fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerindeki trafonun patlaması sonucu yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

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