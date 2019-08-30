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Paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı

Elazığ’da araçlarını satmak isteyenleri paravan şirket kurup karşılıksız çek ve senetle dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da araçlarını satmak isteyenleri paravan şirket kurup karşılıksız çek ve senetle dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Dolandırılan vatandaşlara ait 5 araçtan 3'ü ele geçirilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, 5 vatandaşa ait 180 bin TL değerindeki araçlar karşılıksız çek ve senetle dolandırıldı. Araç sahiplerinin durumu polise bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 5 aracı dolandırıcılık yöntemi ile aldıkları iddia edilen şüphelilerin M.C. ve M.Y. olduğu belirlendi. Şüphelilerin paravan şirket kurup karşılıksız çek ve senetle vatandaşları dolandırdığını tespit eden polis operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, dolandırılan vatandaşlara ait 3 araç ele geçirildi. Ele geçirilen araçlar yediemine teslim edilirken, 2 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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