İhlas Haber Ajansı

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Park halindeki araç alev aldı

Elazığ’da park halindeyken bir anda alev alan transit araç, kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da park halindeyken bir anda alev alan transit araç, kullanılamaz hale geldi.


Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki transit araç bir anda alev aldı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi öğrenilemezken, araç kullanılmaz hale geldi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı

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