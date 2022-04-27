Peşine takılan yavru yaban domuzunu önce sevdi, daha sonra doğal ortamına bıraktı

Elazığ'da bir çoban, sürüsünü otlatırken peşine takılan ve ailesini kaybettiği tahmin edilen yavru yaban domuzunu önce sevdi daha sonra kendi elleri ile domuz sürüsünün bulunduğu ortama bıraktı.

Kovancılar ilçesine bağlı Beşpınar köyünde sürüsünü otlatan bir çoban, peşine bir yavru yaban domuzunun takıldığını fark etti. Yavru yaban domuzunu kucağına alıp sevdikten sonra, ailesinden uzaklaştığını ve kaybolduğunu düşünen çoban, daha sonra yaban domuzlarının bulunduğu alana giderek yavru yaban domuzunu bıraktı. Yavru yaban domuzu daha sonra gözden kayboldu.