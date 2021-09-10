PFDK'ya sevk edilen Elazığspor'a 8 bin TL ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Elazığspor-Bergama Belediyespor maçındaki olaylardan dolayı Elazığspor'a 8 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre Elazığspor, Bergama Belediyespor maçındaki saha olayları nedeniyle 8 bin TL para cezasının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat eyleminden dolayı da ihtar cezası aldı.

PFDK kararında şu ifadelere yer verildi:

"Elazığspor Kulübünün, 5 Eylül 2021 tarihinde oynanan Elazığspor-Bergama Belediyespor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Elazığspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."