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Pikap ters döndü: 2 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap ters döndü,2 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap ters döndü,2 kişi yaralandı.


Kaza, Baskil ilçesine bağlı Yukarı Kardeşler köyünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 23 AAJ 734 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Yukarı Kardeşler köyü girişinde devrildi. Kaza da araçta bulunan 2 kişi yaralandı.Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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