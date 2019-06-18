Polat ve Çevre Köyler Derneği'nden Binali Yıldırım'a destek

Elazığ'ın Maden İlçesi Polat ve Çevre Köyler Derneği (Polat Köyder), üyeleri İstanbul'da 7 bin civarında oyları olduğunu ve seçimlerde Binali Yıldırım'a destek verdiklerini bildirdi.

İstanbul'da 7 bin civarında oyları olduğunu belirten Dernek Başkanı Hanifi Ergünöz, “İstanbul'daki yapılacak seçimlerde Binali Yıldırım'ı destekleyeceğiz. Daha önce Cumhuriyet tarihinden bu yana rahmetli Adnan Menderes ve Turgut Özal'ın vermiş olduğu mücadeleden sonra lider olarak cumhurbaşkanımız devletimizi en güzel yere taşımak için tüm varlığı ile mücadele etmiştir. Bizde bu mücadelede devletimizin ve hükümetimizin yanında olacağız. Biz biliyoruz ki İstanbul düşerse Türkiye düşer, Türkiye düşerse Alem-i İslam düşer. O nedenle biz yeryüzünde tüm mazlumların yanında dik durabilmek için bizi bekleyen dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların yardımına koşmak için ayakta durmalıyız ve İstanbul'u Allah'ın izniyle ayakta tutacağız” dedi.

Seçimlerin Türkiye açısından da çok önemli olduğunu belirten Başkan Ergünöz , “Reklam olsun diye İstanbul seçimine katkı sunduğunu sosyal medyada paylaşanlar var. Biz diyoruz ki sosyal medyada reklam yapmayın, emin olduğunuz dostların sizlerle bu yolun bu davanın neferi olduğunu asla unutmayın. Bizde Polat ve Çevre Köyleri Derneği olarak kimseyi yönlendirmeden telkinde bulunmadan reisin yanında ve reisin vekil olarak tayin ettiği onun adayı Binali Yıldırım'adır. Buradan tüm hemşerilerimi ve akrabalarımı selamlıyorum. İyi ki biz bir aileyiz her daim devletimizin bir neferi olarak dik durmaya devam edeceğiz”diye konuştu.