Elazığ merkez ve ilçelerde bulunan polis merkezlerine "Güven Masası" kuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde polis-halk ilişkilerini en üst seviyeye taşımak amacıyla başlattığı uygulama Elazığ'da da hayata geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı Şehit Mehmet Ali Çakır Polis Merkezi Amirliği ile ilçelerden Alacakaya, Palu, Sivrice, Baskil ve Arıcak'ta bulunan polis merkezi amirlikliklerine "Güven Masası" kuruldu. Güven masasında görevli polis memurları, polis merkezine gelen vatandaşlardan ön bilgiyi alarak gerekli birimlere yönlendirmeye başladı.

Türkiye genelinde şuana kadar 700 Polis Merkezi Amirliğine “Güven Masası” kurulduğu bildirildi.