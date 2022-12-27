Polisi bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'da bir polisi bıçaklayan ve ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, gece Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hırsızlık ihbarını değerlendirerek olay yerine gitti. Bu sırada şüpheli ile polisler arasında çıkan arbedede bir polis memuru, şüpheli tarafından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı polis, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa süre içerisinde kimliği tespit edilen şüpheli B.I. yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.