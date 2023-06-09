Polisin saatler süren ikna çalışmaları ile indiği çatıya sabah yeniden çıktı

Elazığ'da gece bir binanın çatısına çıkan şahıs, polis ekiplerinin saatler süren çalışmaları neticesinde ikna edilerek aşağı indirildi. Sabah yeniden çatıya çıkan şahıs, polis ekiplerince yaklaşık 3 saat süren çabalar sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki bir metruk binanın çatısında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar gece çatıya çıkan vatandaşı fark edince durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, atlamak isteyen vatandaşı ikna ederek çıktığı yerden indirdi. Karakolda ifadesi tamamlandıktan sonra serbest bırakılan şahıs, sabaha doğru aynı bölgeye gelerek yeniden çatıya çıktı. Yine seferber olan ekipler, atlamak isteyen vatandaşı 3 saatlik çabanın sonunda yeniden ikna ederek çatı katından indirdi. Şahıs, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.