Potada Elazığ takımları kayıp

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Elazığ temsilcileri, rakiplerine mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Karabulut Elazığ Basketbol, evinde oynadığı maçta BOTAŞ Gelişim'e 74-64 yenildi. Şehrin bir diğer takımı Elazığ İl Özel İdare ise deplasmanda karşılaştığı F. Edremit Bld. Gürespor'a 70-56 yenildi. TKBL'nin 7. Haftası'nda Elazığ İl Özel İdare yine deplasmanda Tourism X Boğaziçi Basketbol ile K. Elazığ Basketbol ise Ferhatoğlu Edremit Bld. Gürespor ile evinde karşılaşacak.