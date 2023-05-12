Prof. Dr. Açık: ''Ankara'ya güçlü bir şekilde gidelim”

Dr. Yasemin Açık, 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimler öncesinde hemşehrileri ile kucaklaşmaya devam ediyor.

Seçim çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Açık, merkez beldeleri ve şehir merkezindeki esnafları ziyaret etti. Sabahın erken saatleri ile birlikte Sanayi Sitesini ziyaret eden Prof. Dr. Açık, kısıtlı alanlarda emek veren esnafla bir araya gelerek, taleplerini dinledi. Esnafın yeni sanayi sitesi taleplerinin seçimlerden sonra karşılık bulması için elinden geleni yapacağını ifade eden Prof. Dr. Açık, temaslarını Namık Çiftçi Caddesi ve Elazığ Caddesi ile devam ettirdi.

Şehir merkezindeki temaslarını tamamlayan Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, Mollakendi ve Akçakiraz beldelerinde temaslarda bulundu. Ziyaretleri sırasında belde halkı tarafından heyecanla ve sevgi ile karşılanan Prof. Dr. Yasemin Açık, seçime sayılı saatler kaldığını anımsatarak, “Bağımsız aday olmak zor. Seçimlerden güçlü çıkarak, Ankara'ya gidip, şehrimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Şehrimizin her noktasında farklı sıkıntılar var. Biz el ele verip, güç birliği yaparak, sorunlara çözüm bulacağız. Seçim günü beni destekleyen hemşehrilerimin sandıklara sahip çıkmasın istiyorum” dedi.