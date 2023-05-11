Prof. Dr. Açık: ''Gençlerin istihdamı için gayret edeceğim''

Dr. Yasemin Açık, bu kez Elazığlı gençlerle bir araya geldi. Gençlerin büyük bir coşkuyla karşıladığı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Elazığ'da gençlerin istihdam edilmesi için yeni yatırımların, yeni fabrikaların, yeni istihdam alanlarının açılması için özel olarak gayret edeceğim. İş insanı arkadaşlarımı yatırım yapmaları için Elazığ'a davet edeceğim” dedi.

Yoğun temposunu düşürmeden çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Açık, gençlerle buluştu. Prof. Dr. Yasemin Açık gün içerisinde mahallelerde esnaf ziyaretlerine de devam etti. Gönüllü Gençler Platformu tarafından düzenlenen Gençler Buluşması programına katılan Prof. Dr. Yasemin Açık, gençler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği ve büyük bir ilgiyle karşıladığı Prof. Dr. Yasemin Açık, gençler tarafından dakikalarca alkışlandı ve “Gençler ablasının yanında” sloganları eşliğinde konuşmasına başladı.

''Sizlerin coşkusuyla güç buluyorum''

Gençlere seslenen Prof. Dr. Açık, “Elazığ'ın aydınlık geleceği canım kardeşlerim, memleket sevdasıyla bu şehre değer katan güzel kardeşlerim, bu aziz şehre umut tohumları eken benim değerli kardeşlerim, sizlerle olmaktan, sizlerin heyecanıyla, coşkusuyla güç bulmaktan büyük mutluluk duydum. Geçtiğimiz yıllarda gençlerle çok güzel projeler gerçekleştirdik. Ablanız olarak, her zaman gençlere destek oldum, bununla da mutluluk duydum. Genç istihdamının desteklenmesi AB Projesi, Genç Kadınların Mesleki Eğitimi Projesi, Girişimcilik Seminerleri bu projelerden bazılarıdır. Önümüzdeki süreçte sizlerle çok daha güzel projeler gerçekleştireceğiz. Sizlerle çok güzel çalışmalar yapacağız. Gençlerimizle birlikte çalışacağız, gençlerimizle birlikte başaracağız. Elazığlı gençlerin hak ettiği yerlere gelmesi, haklarının korunması, hedeflerinin gerçekleşmesi için bütün gücümüzle mücadele edeceğim. Gençlerin kamuya alımlarda haklarını koruyacak, Elazığlı gençlerin hakkını yedirmeyeceğiz, bir bir takip edeceğim. Elazığ'da halkımızın sorun, istek ve taleplerini Ankara'ya gelmeden rahatlıkla iletebilmeleri için iletişim ofisi kuracağız. Burada gençleri istihdam edeceğiz. Özellikle üniversiteye hazırlanan ve üniversitede okuyan gençlerimizin rahat çalışma alanlarını artıracağız. Üniversiteye hazırlanan kardeşlerimiz için Gençlik Kütüphanesi kuracağız. Sizlerin rahatlaması için, zihninizi dağıtmak için çok güzel sosyal etkinlikleri, sizlerle birlikte düzenleyeceğiz. Elazığ'da gençlerin istihdam edilmesi için yeni yatırımların, yeni fabrikaların, yeni istihdam alanlarının açılması için özel olarak gayret edeceğim'' diye konuştu.

Seçimde geri sayım başlarken, hemşerileri ile kucaklaşmaya soluksuz devam eden Prof. Dr. Yasemin Açık, mahalle ziyaretlerinde bulundu. Kültür Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi ve Vali Fahribey Caddesi'nde esnaf ziyaretleri yapan Prof. Dr. Açık, gönül buluşmaları yaptı, seçimlerde kendisine destek istedi.

Cadde cadde, sokak sokak gezen Prof. Dr. Yasemin Açık'ın gören kadını, erkeği, genci, çocuğu sarılıp, desteklerini iletti.