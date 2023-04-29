Prof. Dr. Açık, seçim çalışmalarına devam ediyor

Dr. Yasemin Açık, seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretlerini sürdürüyor.

Dr. Yasemin Açık, seçim çalışmalarına yoğun bir tempoyla devam ediyor. Elazığ'ı karış karış gezen Prof. Dr. Yasemin Açık vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Prof. Dr. Yasemin Açık, Sürsürü Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda mahalle sakinleri ile buluştu. Vatandaşlara seslenen Prof. Dr. Yasemin Açık, “Sürsürü Mahallemiz Halit Hoca'nın, Celalettin Emiroğlu'nun, Ali Haydar Hoca'nın manevi atmosferi altında bayrağına ülkesine sevdalı bir mahalle. Sürsürü Mahallesi her zaman yanımda oldu. Ben bugün kardeşiniz, ablanız olarak yanınızdayım. Bugün burada sizin sorunlarınızı dinlemek, sorunlara çözüm bulmak için buradayım. Bugün burada herhangi bir partinin değil, Elazığ'ın adayı olarak buradayım. Yatırımlarımı, akademik çalışmalarımı yaparken ve sivil toplum kuruluşlarında yer alırken, şehrime ne faydam olur diye düşünerek yaptım'' dedi.

“Şehrime katkı sunmaya çalışacağım”

Şehrine hep sahip çıkmaya çalıştığını kaydeden Prof. Dr. Açık, “Bu yola çıkmamda sizlerin çok emeği var. Sizler bağımsız olmamı istediniz. Sizler benim siyasete girmemi istediniz bende bu can bu bedende oldukça sizler için çalışacağım, şehrime katkı sunmaya çalışacağım. 14 Mayıs günü Elazığ halkı kendi iradesini sandığa yansıtacak ve Elazığ bütün ezberi bozarak, Yasemin Ablasına sahip çıkacak. Sizin coşkunuzu görünce Elazığ' kararını vermiş diyorum. Elazığ'ın bu dik duruşu, şehrimize refah, huzur getirecek. Ömrüm yettikçe Elazığlılar için çalışacağım. Birlikte şehrimizi yöneteceğiz. Sorunlarımıza çözüm bulmak için emek harcayacağız. Beni destekleyeceğinizi biliyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Seçim günü hangi sandıkta oy kullanıyorsanız, o sandıkta gözünüz olsun'' diye konuştu.

Elazığ'ın sokaklarını, caddelerini, ilçelerini hemşeri ile kol kola yürüyen bağımsız aday Prof. Dr. Yasemin Açık, Doğu Garajı ve Mini Terminali ziyaretle güne başladı. Prof. Dr. Yasemin Açık, ziyaretlerine Bakır Madenliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaretle devam etti.

Prof. Dr. Açık, Dernek Başkanı Nadir Yalap, Maden Bağımsız İl Genel Meclisi Üyesi Cuma Telçeken, Elazığ Esnaf Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz ve dernek üyeleriyle bir araya gelerek, ilçenin sıkıntıları ile ilgili istişarelerde bulundu.

Baskilliler Derneği'ni de ziyaret eden Prof. Dr. Açık, Başkan Aygün Çam, Yukarı Fırat Dernek Başkanı Ahmet Özden Özen ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Prof. Dr. Açık mahalle toplantısının ardından kıraathaneleri ve kafeleri gezerek, destek istedi. Girdiği her kafede ve kıraathanede samimi ve sıcak bir karşılama ile karşılan Prof. Açık'a vatandaşlar, tam destek hep destek sözü verdi.