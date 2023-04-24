Prof. Dr. Açık Türkiye'nin en güçlü 50 iş kadını arasında yer aldı

Dr. Yasemin Açık, Fortune Türkiye Dergisinin Türkiye'nin en güçlü 50 iş kadını listesinde yer aldı.

Cumhuriyet tarihi boyunca Doğu Anadolu Bölgesine yapılmış en büyük özel sektör yatırımları arasında yer alan Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Fortune Türkiye Dergisi tarafından bu yıl 13'üncüsü açıklanan Türkiye'nin en güçlü 50 iş kadını listesinde üst üste altıncı kez yer aldı. Elazığ'da bağımsız milletvekili adayı olan Prof. Dr. Açık, Fortune Türkiye Dergisinin Türkiye'nin en güçlü 50 iş kadını listesinde kendine yer buldu. Sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimlerine adapte eden, geleceği ve dönüşümü iyi okuyabilen kadın liderlerden oluşan Türkiye'nin en güçlü 50 iş kadını listesinde yer almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Açık, “Şehrim, bölgem ve ülkem için çalışmaya, üretmeye, emek vermeye, topluma katkı sağlamaya devam edeceğim” dedi.

''Şehrim, bölgem ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim''

Bir liste olarak başlayan Fortune MPW'nin (Most Powerful Women) dünyanın önde gelen liderlik topluluğuna dönüştüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Yasemin Açık, “Hayatım boyunca yaptığım tüm işlerde bölgeler arası gelişmişlik farkını, gelir dağılımındaki adaletsizlikleri ve toplumsal konulardaki sorunları çözmeyi önceliklendirdim. Yatırımlarımı ve çalışmalarımı memleketim Elazığ'da gerçekleştirerek, hemşehrilerimizin, özellikle de kadınların hayatına dokunmaya özen gösterdim. Tüm bu çalışmalarım neticesinde ülkemizin en prestijli yayınlardan biri olan Fortune Dergisi tarafından hazırlanan listede bir kez daha yer almaktan onur duydum. Elazığımız, bölgemiz ve ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, emek vermeye, topluma katkı sağlamaya devam edeceğim'' diye konuştu.