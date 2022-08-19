Prof. Dr. Kobat: “Kalp problemi olan kişilerin sıcaklardan kendilerini korumaları gerekmektedir”

Dr. Mehmet Ali Kobat, “Kalp problemi olan kişilerin bu sıcaklardan kendilerini korumaları gerekmektedir. Çok ihtiyaç olmadığı durumlarda saat 10.00 ile 17.00 arasında mümkün oldukça dışarı çıkmamaları istenmektedir” dedi.

Elazığ'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Kobat, kalp hastalarının dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Mehmet Ali Kobat, “Kalp hastalıkları sıcak havalardan ciddi manada etkilenen hastalık guruplarındandır. Özellikle bu yazın çok sıcak geçmesi sebebi ile kalp hastalarının kendilerine ciddi manada dikkat etmesi gerekir. Özellikle kalp problemi olan kişilerde aşırı sıcaklara bağlı sıvı kayıpları ve terleme ile birlikte vücuttaki su miktarını azaltmakta, bu da kalp hızının artışına ve tansiyon düşüklüklerine sebep olabilmektedir. Kalp hızının artışı kalp damar problemi olan kişilerde kalp krizlerini tetikleyebilmektedir. Bu sebeple kalp problemi olan kişilerin daha da kötüleşmesine neden olabilmektedir. Yine aşırı sıcaklara bağlı tansiyon yükselmeleri ve bu tansiyon yükselmelerine bağlı inmeler felçler oluşabilmektedir. Sıvı kayıpları bazen vücutta sıvının ciddi manada azalmasına ve buda ritim problemlerine sebep olabilmektedir. O açıdan kalp problemi olan kişilerin bu sıcaklardan kendilerini korumaları gerekmektedir. Çok ihtiyaç olmadığı durumlarda saat 10.00 ile 17.00 arasında mümkün oldukça dışarı çıkmamaları istenmektedir” diye konuştu.

Kalp hastalarının düzenli bir şekilde günlük en az iki buçuk üç litre sıvı tüketmeleri gerektiğini dile getiren Kobat, “Eğer bu sıcak havalarda dışarı çıkmaları gerekiyorsa gözlüklerini, şapkalarını, sıcaktan koruyucu kıyafetlerini giyip öyle dışarı çıkmalarını önermekteyiz. Biz kalp hastalarının egzersiz yapmalarını istiyoruz. Yapacakları egzersizleri sıcak havalarda değil, ancak sabah erken saatlerde veya akşam serinliklerinde yapabilirler. Yine bazı idrar sökücü ilaçları kullananlar, zaten sıcaklara bağlı sıvı kaybı olduğu durumlarda doz azalımı yapabilir. Kalp hastalarının sıcaktan etkilenmelerine rağmen kendilerine dikkat ettikleri takdirde, sıcağa, sıvı tüketimine ve ilaçların dozlarına herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu sıcak mevsimleri kolaylıkla geçirebileceklerini düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.