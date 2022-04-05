Rafadan Tayfa Elazığlı miniklerle buluştu

Türkiye'nin en çok ilgi gören animasyon çizgi filmi Rafadan Tayfa tiyatro ekibi, Elazığlı miniklerle buluştu.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Elazığ Belediyesi Ramazan etkinlikleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Ramazan ayının 3. gün etkinlikleri çerçevesinde Rafadan Tayfa Çocuk Tiyatrosu miniklerle buluştu. Fuar ve Kongre Merkezi'ni aileleriyle birlikte dolduran minikler, karakterlerle birlikte şarkılar söyleyip dans etti. Ailelerin de büyük ilgiyle izlediği Rafadan Tayfa ekibi çocuklara unutulmaz bir akşam yaşattı. Elazığ Belediyesi tarafından kurulan stantta ise çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi. Fuar ve Kongre Merkezi'ni dolduran vatandaşlar düzenlenen Elazığ Belediyesi Ramazan etkinliklerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ve son derece keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Her akşam 21.30'da başlayan Elazığ Belediyesi Ramazan programları çerçevesinde bu akşam Türk Halk Müziği sanatçısı, bağlama üstadı Cengiz Özkan sevenleriyle buluşacak. Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerine, 6 Nisan Çarşamba günü de Şair-Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç konuk olacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayının maneviyatının şehrimizde birlik ve beraberlik içinde coşkuyla yaşanmasına katkı sağlamak adına hazırladığımız Ramazan programlarımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” denildi.