Randevu listeleri dolan berberler dezenfekte edildi, açılmayı bekliyor

Elazığ'da Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 55 gündür kapalı olan berber ve kuaförlerin Pazartesi günün açılacak olması nedeniyle randevu defterleri doldu, iş yerleri dezenfekte edildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kuaför ve berberler Pazartesi günü itibariyle faaliyete geçiriyor. Faaliyete geçecek olan berberler, belediyeye bağlı ekipler tarafından dezenfekte edildi. Bir çok berber ve kuaför ilke 2-3 günlük randevu listesini doldurdu.

Müşterilerine randevulu hizmet vereceklerini belirten berberlerden Güngör Deveci," 11 Mayıs tarihinde berber ve kuaförlerin açılacak olması nedeniyle bizlerde tedbirlerimizi alıyoruz. Müşterilerimize randevu şeklinde hizmet edeceğiz. Yoğunluk oluşmaması için telefonla arayan müşterimize uygun bir saat veriyoruz. Müşterilerimizde devletimizin aldığı kararlara uyarak anlayış gösteriyorlar. 11 Mayıs günü inşallah hizmet vereceğiz. Hijyen kurallarına uyacağız. Hem bizim hem de müşterilerimize en iyi hizmeti sunacağız " dedi.

İş yerinde yoğunluk oluşmaması için müşterileri tek tek kabul edeceklerini belirten Deveci,"Bazı zamanlar randevu alamayan müşterilerde olacak. Onları da yoğunluk olmadığı zaman, gerekli bütün tedbirleri alarak hizmet vereceğiz.Ajandamız da randevu alan müşterilerimiz oldukça fazla. Özellikle devletimiz bütün tedbirleri aldı. Vatandaşlarımız da bu kurallara uydu. Sayın cumhurbaşkanımızın ve valimizin uyarılarını dikkate aldılar"diyekonuştu.

55 gürdür korona virüsünden dolayı iş yerlerinin kapalı olduğunu aktaran berber Serkan Yılmaz, “Bütün tedbirlerimizi aldık. Pazartesi günü başlayacağız. Bütün önleri aldık . Eldiven maske herşey tek kullanımlıktır. Havlu önlük olarak kullanacağız.Sakal tıraşı talebinde kimse bizden bulunmasın”ifadelerini kulylandı.

İşletmecilerden Cebrail Doğan'da , “Temizliklerimizi yapıyoruz. Belediye bize temizlik ekibi gönderdi ve dezenfekte ettik. Randevulu sistemle çalışıyoruz. ilk 2 gün doluyuz. Malzemelerimiz tek kullanımlıktır. Hijyen bir şekilde traşlarımızı yapacağız”diyerek durumu özetledi.