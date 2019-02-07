Rehabilitasyon merkezinde 60 hastaya göz ve diş sağlığı taraması yapıldı

Elazığ'da Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde 60 hastaya göz ve diz sağlığı taraması yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde sağlık personelleri tarafından Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sakinlerine yönelik göz ve diş sağlığı taraması yapıldı. Taramada sağlık görevlileri 60 hastanın muayenesini gerçekleştirdi.

Tarama etkinliğine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Yavuz Oruç ve Başkan Yardımcısı Abdulkadir Önalan'da katıldı.

Kurumlarının devletin gülen ve şefkat yüzü olduğunu belirten İl Müdürü Suat Kenç," Bizler kurumsal olarak 24 saat esasına göre çalışmaktayız. Bakanlık olarak kurumlar arası çalışmalara önem vermekteyiz.İl Sağlık Müdürlüğü alandaki en yakın çalışma içinde olduğumuz kurumların başında gelmektedir. Bugün İl Sağlık Müdürlüğümüzün personelleri Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sakinlerimize yönelik göz ve diş sağlığı taraması yaptı"dedi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Yavuz Oruç ise “ Kurumsal olarak elimizden ne geliyorsa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğümüz bünyesinde hizmet alan insanlara destek olacağız. Bu tür taramalarımız belli periyotlarla devam edecek"ifadelerini kullandı.