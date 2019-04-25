Elazığ'da rehber öğretmenlere yönelik ‘Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Gelecek' semineri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Medical Park Elazığ Hastanesi ve Yeşilay Derneği tarafından Elazığ'ın ilçelerinde görev yapan rehber öğretmenlere ‘Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Gelecek' semineri düzenlendi. Hastanenin konferans salonunda yapılan seminerde Hastane başhekimi Op.Dr. Sedat Kurtar, Genel Cerrahi Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Bekir Sarıcık, Göğüs Cerrahisi Op. Dr. Tayfun Kermenli, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Suat Demirkıran alkol, sigara ve uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verdi. Seminere, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Ulufer, Milli Eğitim Şube Müdürü Cemil Çiftçi, Yeşilay Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Bekir Erol, Medical Park Elazığ Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten ve rehber öğretmenleri katıldı.

‘Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Gelecek' adlı semineri organize ettiklerini ifade eden Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, “Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şubesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Medical Park Hastanesi olarak bugün Elazığ'daki tüm ilçelerde rehber öğretmenleri hastanemize davet ettik. Bu proje kapsamında genel cerrahi, göğüs cerrahi ve kardiyoloji branşında hekimlerimiz sağlıklı yaşamla ilgili bilgiler aktardı. Öğretmenlerimiz çok memnun kaldılar” dedi.

Bu tür seminer çalışmalarının devam edeceğini belirten Milli Eğitim Şube Müdürü Cemil Çiftçi ise, “ Daha önce ildeki rehber öğretmenlerimizle gerçekleştirmiştik. Bugün de Elazığ'ın bütün ilçelerindeki rehber öğretmenlerimizi çağırdık. Geldiler ve çok faydalı bir seminer olduğunu düşünüyorum. Hayatımızın her anında çocuklarımızın, öğrencilerimizin, bizim içtimai hayattaki her alanımızda karşımıza çıkabilecek bir konu. Hepimizin özen göstereceği, ilgileneceği ve boş vermeyeceği bir konu olduğu için bu tür seminer çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir” diye konuştu.

Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu ise, “ Bu seminerde, çok değerli doktorlar, bağımlılığın vücut üzerindeki olumsuz etkilerini rehber öğretmenlerimize anlattılar. Bizler de rehber öğretmenlerimize Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgi verdik. YEDAM'ın nasıl bir hizmet verdiğini, sürecin nasıl işlediğini gibi konularda ilçelerde, köylerde görev yapan rehber öğretmenlerimize bu bilgilerimiz aktardık. Çünkü rehber öğretmenlerimiz, Yeşilay'ın en önemli elemanları, en uç noktada halkla ve öğrencilerle iç içe olan değerli meslektaşlarımız. Daha önce ildeki rehber öğretmenlerle bir araya gelmiştik. Bugün de ilçedeki rehber öğretmenlerimizle bir araya geldik"ifadelerini kullandı.