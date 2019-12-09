İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Demirdağ, projeleri ile birinci olan öğrencileri ödüllendirdi

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Kutbeddin Demirdağ, "Yapay Zekâlı Katı Atık Ayıklama Makinası" projesi ile Teknofestte birincilik ödülünü alan 2 öğrenciyi dizüstü bilgisayarla ödüllendirdi.


FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde Çevre ve Enerji Kategorisinde birincilik ödülü kazanan Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği bölümü öğrencileri Yunus Emre Aydın ile Engin Ülger'i makamında kabul etti. Rektör Demirdağ, her iki öğrenciyi de başarılarından dolayı teprik ederek, diz üstü bilgisayar ile ödüllendirdi.


Ziyarette,öğrencilere Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Demirel ile Proje danışman öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu'da eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.