İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Demirdağ, tweet atan öğrenciyle yemek yedi

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof.

Dr. Kutbeddin Demirdağ, üniversite evinde çıkan yemeklerle ilgili olarak sosyal medya hesabından tweet atan öğrenciyle yemek yedi.


FÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Talha Ataşcı, dün twitter hesabından üniversite evinde çıkan yemeklerle ilgili olumsuz bir tweet attı. Sosyal medyadaki paylaşımdan haberi olan FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise bu duruma kayıtsız kalmadı. Öğrenci Ataşçı'yı davet eden Rektör Demirdağ, üniversite evine yemeğe götürdü. Ataşçı'da, öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenen Rektör Demirdağ'a teşekkür etti.


Rektör Demirdağ ise, öğrencilerin istek ve önerilerini yönetim olarak dikkate aldıklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.