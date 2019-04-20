Rektör Demirdağ, ÜAK yönetim kurulu üyeliğine seçildi

Dr. Kutbeddin Demirdağ, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın öncülüğünde ÜAK 246. toplantısını gerçekleştirdi.Ankara'da düzenlenen toplantıda Dr. Kutbeddin Demirdağ'de yer aldı. Üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda katılımcılar, YÖK'e ve üniversitelere bilimsel, akademik yönde öneriler sunarak, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından yeni üyelerini belirlemek üzere bir araya gelen kurulu yönetimi, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliğine getirdi.

ÜAK Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesinden dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Demirdağ, kendisine layık görülen bu önemli görevi hakkıyla yerine getireceğini belirtti.