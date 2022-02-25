Rektör Göktaş, başarılı akademisyenleri ödüllendirmeye devam ediyor

Dr. Fahrettin Göktaş, başarılı akademisyenleri ödüllendirmeye devam ediyor.

Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemenin amaçlandığı 'TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'nda 2021 yılı içerisinde projeleri kabul edilen akademisyenler Rektör Prof. Dr. Göktaş tarafından ağırlandı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ve Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar'ın da katıldığı programda Rektör Prof. Dr. Göktaş, proje çalışmalarından dolayı akademisyenlere teşekkür etti.

Dr. Fahrettin Göktaş, Ar-Ge faaliyetlerinde başarı sağlayan başta proje yürütücüleri olmak üzere araştırmacı ve danışmanları tebrik ederek, yürütülecek projelerle bilimsel birikimin yanında hem ilimiz hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacağını söyledi.