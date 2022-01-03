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Rektörü Göktaş, yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof.

Dr. Fahrettin Göktaş yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi.


FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerle kahvaltı da bir araya geldi. FÜ Sosyal Merkez'de düzenlenen etkinliğe, Rektör Göktaş'ın yanı sıra Rektör yardımcıları Prof. Dr. Soner Özgen, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın ile yabacı uyruklu öğrenciler katıldı.


Yabancı uyruklu öğrencilerin FÜ'den beklentileri üzerine yapılan sohbetten sonra Rektör Prof. Dr. Göktaş, Elazığ'a yağan ilk kar eşliğinde uluslararası öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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