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Reshanda Gray, Elazığ İl Özel İdare'de

B.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Reshanda Gray'i kadrosuna dahil etti.


Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, Reshanda Gray'i takımın kadrosuna kattı.Bir yıllığına anlaşma imzalanan 27 yaşında 1.88 cm boyundaki Reshanda Gray, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynuyor.


WNBA'nin yıldız oyuncularında Reshanda Gray Atlanta Dream, Connecticut Sun, New York Liberty ve son olarak Los Angeles Sparks takımlarında forma giydi. Gray, 2015'te yılın oyuncusu seçildi. Gray ile birlikte takımdaki ABD'li sayısı 2 oldu.


Transfer ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Mustafa Alpay,”Bizim için önemli bir transfer oldu. Reshanda Gray, WBNA liginde kendini birçok kez kanıtlamış bir isim. Bundan sonraki süreçte Elazığ için oynayacak”dedi.

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