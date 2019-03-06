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Saçmaların hedefi olan "şahin" tedavi altına alındı

Elazığ’da vatandaşlar tarafından tüfekle vurulmuş halde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Elazığ'da vatandaşlar tarafından tüfekle vurulmuş halde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.


Vatandaşlar yol kenarında uçamayan bir şahin bularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine getirdi. Yaralı olduğu anlaşılan şahin, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine teslim edildi. Hastanede tedavi altına alınan şahinin tüfekle ateş edilmesi sonucu kanadının kırıldığı belirlendi. Şahinin kanadındaki kırık için operasyona alınacağı bildirildi.


Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, “Tüfekle yaralanmış. Sol kanadında kırık oluşmuş. Genel durumu iyi değildi. Düzeltmeye çalışıyoruz. Ondan sonra kırığını tedavi edeceğiz. Ardından Doğa Korumaya teslim edeceğiz. Onlar da doğaya bırakacaklar. Burada tedavi edilen hayvanları Doğa Koruma alıyor ve doğaya bırakıyor. Sadece kartal veya şahin değil, dağ keçileri de geliyor. Özellikle yüksekten düşen keçiler geliyor ve onların durumu daha ciddi oluyor. Onları da tedavi ediyoruz” dedi.


Kırığın saçma ile oluştuğunu aktaran Prof. Dr. Han, “İnsanların neden yaptığını bilmiyoruz. Kartala, şahine, martıya ateş ediyorlar. Bu da kırıklar oluşturuyor. Vatandaşlar bazen kendileri getiriyor. Bazen de Doğa Korumanın aracılığı ile geliyor. Biz de tedavilerini yapıyoruz. Bunun tedavisi en az 1 ay sürer. 1 ay sonra iyileşmesine bakıp teslim ediyoruz" diyee konuştu.

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