Sağanak nedeni ile tahrip olan yollar onarıldı

Elazığ'da 25-26-27 Mart tarihlerinde meydana gelen yağışlar nedeniyle, arazi şartlarına bağlı olarak, birçok köy yolunda tahribatlar ve ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Bu durum karşısında çalışmalara başlayan İl Özel İdaresi ekipleri, Arıcak ilçesi Kambertepe köyü yolunda aşırı yağışlar nedeniyle ulaşımda meydana gelen aksamaları giderdi. Merkeze bağlı Sarıbük köyünde yağıştan dolayı küçük çaplı bir heyelan meydana gelirken, ekskavatörle yapılan çalışma neticesinde yol hızlıca ulaşıma açıldı.

Palu ilçesinde sağanak yağışlarda Gökdere-Gemtepe grup yolu üzerinde teressübat ve şev akmaları nedeniyle Köklüce, Büyükçaltı, Gemtepe, Atik köylerinde ulaşımda aksamalar meydana gelirken ilçe bakımevine bağlı ekiplerin müdahalesi ile tekrar ulaşıma açıldı.

Sivrice İlçesinde sağanak yağışlardan dolayı Kösebayır Duygulu Grup yolu ve Taşlıyayla Kayabağları grup yolları üzerinde teressübat ve şev akmaları nedeniyle Duygulu, Ilıncak, Çevrimtaş, Doğanbağı, Kalaba, Kılıçkaya, Taşlıyayla, Yürekkaya, Gelindere, Kayabağları köylerindeki ulaşım aksamaları da giderilerek tekrar ulaşım sağlandı.