Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama Elazığ'da başladı

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmasına Elazığ'da başlandı.

Covid-19'la mücadele kapsamında 25 Ocak'ta da 10 milyon dozluk aşının 2. sevkiyatın ilk bölümünü kapsayan 6,5 milyon doz aşı getirilmişti. Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde yürütülen aşılama kapsamında, aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmaya başlandı. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. 3 bin kişilik kadrosu bulunan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sabah mesailerine başlayanlar sırası ile aşı olmaya başladı. Aşı çalışmalarının bir hafta boyunca süreceği öğrenildi.

Aşılama hakkında bilgi veren Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Ertaş, “Geçen ay başlamış olduğumuz aşılama çalışmalarımızın ikinci dozları bugün itibariyle başladı. Bir önceki aşılamamızda yaklaşık 3 bin sağlık çalışanımızı aşıladık. Bugünden itibaren de bir hafta süre içerisinde randevularını oluşturulan personelimizin aşılamalarına başladık. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız olmadı. 20 tane aşılama odamız mevcuttur. Bu odalarda tedbirler konforlu bir şekilde tedbirler alınarak aşılamamızı gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımızın organize ettiği aşı transferinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan müdürlüğümüzden yeterince dozu temin edebilmekteyiz” dedi.

28 gün sonra ikinci doz aşısını olduğunu aktaran Dr. Oğuzhan Doğan, “İlk doz aşımızdan sonar herhangi bir yan etki görülmedi. İkinci aşıdan sonra da bir yan etki beklemiyorum. Sırası gelen herkesi aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.