Sağlık İl Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Fırat Üniversitesi ile Elazığ Sağlık Müdürlüğü arasında öğrencilerin akademik takvim içerisindeki uygulamalı derslerine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolünde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kovancılar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Sağlık Bakanlığınca sağlık alanı olarak kabul edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından diplomaları tescil edilen öğrencilerin 2021-2022 bahar, 2022-2023 eğitim öğretim güz bahar dönemleri programında öngörülen dönem içi uygulama derslerinin düzenlenmesi ile Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanacak mesleki uygulama dersleri ve hastane yönetimi, ilgili birim çalışanları, öğretim elemanları ve öğrencilerin uygulamalı ders çalışmalarının koordine edilmesini kapsayan sözleşme İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş arasında imzalandı.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş imzalanan protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyerek, yapılan protokolün hedefinin tıp ve sağlık eğitimi dinamiklerine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Rektörlük binasında düzenlenen imza törenine, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Kırkıl ile Kovancılar MYO Müdürü Prof. Dr. Zülfü Demirtaş katıldı.