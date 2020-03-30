Sağlık Müdürü Polat;"Her türlü tedbiri almış bulunmaktayız"

Dr. Cahit Polat,"Her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. Olası sorunlara anında müdahale etmekteyiz. Sağlık çalışanlarımız hayatları pahasına sizlerin yanında olmak üzere canla başla görev yapmaktadırlar. Hem sizlerin hem de sağlık çalışanlarımızın hayatları davranışlarınıza ve kurallara uymanıza bağlıdır"dedi.

İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Cahit Polat, korona virüs ile ilgili açıklamada bulundu. Polat, açıklamasında Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın öncülüğünde Park Dedeman Oteli'nin Ballıca ailesi tarafından sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak tahsis edildiğini aktardı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülke olarak ta zorlu bir süreçten geçtiklerini anımsatan İl Müdürü Doç.Dr. Cahit Polat,"Halkımızın malumudur ki Elazığ olarak sağlık çalışanlarımızla birlikte ilimizdeki deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız sırada bu kez de tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de baş gösteren Korona virüs salgını ile mücadele etmekteyiz. Bu mücadelenin baş mimarları sağlık çalışanlarımızdır. Hayatımız pahasına her türlü riski göze alarak 7 gün 24 saat görevimize devam etmekteyiz"ifadelerini kullandı.

"Tek alternatif kurallara bağlılık"

Koronavirüs salgın hastalığının yayılmasının önlenmesinde vatandaşlara çok önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Polat," Vatandaşlarımız Korona virüs salgınının seyrini günlük olarak Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu basın açıklamalarından takip etmektedirler. Gerek sayın bakanımız ve gerekse de Bilim Kurulu Üyelerimizin ortak açıklamalarında hastalığın önlenmesinde en önemli görevin vatandaşlarımıza düştüğü önemle vurgulanmaktadır. Burada vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak bizlere yardımcı olmalarını önemle belirtmek istiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. Olası sorunlara anında müdahale etmekteyiz. Sağlık çalışanlarımız hayatları pahasına sizlerin yanında olmak üzere canla başla görev yapmaktadırlar. Hem sizlerin hem de sağlık çalışanlarımızın hayatları davranışlarınıza ve kurallara uymanıza bağlıdır. Desteğiniz arkamızda olduğu sürece bu badireyi de atlatacağımızdan şüphemiz yoktur. Sağlık Bakanımızın ve diğer yetkili kurumların resmi açıklamalarında belirtilen kurallara uymanız hayati önem taşımaktadır. Biz sizler için buradayız ve başaracağız. Bunun başka yolu yok ve çözüm olarak tek alternatif sizlerin kurallara bağlılığı yönündeki desteğinizdir”diyerek sözlerini tamamladı.