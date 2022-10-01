Sağlıkçılar bu kez arkadaşlarını kurtarmak için seferber oldu

Elazığ'da gerçekleştirilen deprem tatbikatında sağlık personelleri, bu kez yaralı arkadaşlarını kurtarmak için seferber oldu.

Sağlık Bakanlığının sağlık kalite standartları çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından olası yıkım durumunda sağlık personeline müdahale konusunda 112 ve UMKE personellerine farkındalık oluşturmak üzere deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, bir sağlık istasyonunun çöktüğü ihbarını alındı. Depremin ardından hemen Sağlık Afet Koordinasyon merkezinde toplanan UMKE ve 112 personelleri, gerekli bilgileri alarak depremde yıkımın olduğu 112 istasyonuna gitti. Enkazın olduğu alana giren UMKE ekipleri, içeride enkaz altında kalan ve düşerek bacağını yaralayan sağlık personellerini kurtararak olay yerinde hazır halde bekleyen 112 ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yürütülen tatbikat gerçeği aratmadı.

112 Başhekimliği ve UMKE biriminin katıldığı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirten Afet ve UMKE birimi sorumlusu Yalçın Öngören, “Tatbikatın senaryosu gereği 112 ve UMKE personellerimiz sağlık afet koordinasyon merkezinde toplanılarak Acil Çağrı Merkeziyle görüş sağlandı. Bu görüşme sonrasında 5 nolu istasyonumuzda yıkım oluştuğu bildirildi. Sonrasında Sağlık Afet Koordinasyon Merkezimizin koordinesinde 112 ve UMKE birimleri buraya yönlendirildi. 5 nolu istasyonumuzda yaralı olan 2 sağlık personelimize müdahale edildi. UMKE tarafından çıkartılan yaralı sağlık personellerimiz 112 personellerimiz tarafından hastanelere nakil edildi” dedi.