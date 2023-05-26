Sahipli kediyi kucağına alıp kayıplara karıştı

Elazığ'da bir kadın, mobilya dükkanının önünde bulunan sahipli kediyi kucağına alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi Fatih Sultan Bulvarında bulunan bir mobilyacı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kadın, sahipli Scotish Fold kediyi görünce hayvanı bir süre sevdikten sonra, kediyi kucağına alarak uzaklaştı. Kedisini göremeyince güvenlik kameralarına bakan işletme sahibi Kadir Yıldırım, kedisinin çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çalınan kedinin bulunması için çalışma başlattı.

Kedisi çalınan işletme sahibi Kadir Yıldırım, ''Kedinin bir an önce bulunmasını istiyorum. Kedim, sokak kedisi değildi, bakımlı ve güzeldi. Alan kişi, sahipli olmadığını düşünerek de almış olabilir. Onu zan altında bırakmak istemem. Eğer, sahipsiz olduğunu düşünerek almışsa buradan sesleniyorum kendisine, kedimi getirmesini istiyorum. Ama yok çalmışsa, bulunup cezasını çekmesini istiyorum'' dedi.