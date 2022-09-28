Samet Erdem, UEFA A lisans kursunda

Elazığ Karakoçan FK'nın yardımcı antrenörü Samet Erdem, UEFA A lisans 1. aşama kursuna katıldı.

Erzurum'da gerçekleştirilen UEFA A lisans 1. aşama kursuna Türkiye genelinden bir çok antrenör katılım sağladı. 20-28 Eylül tarihleri arasında yapıla kursa Elazığlı antrenör, Elazığ Karakoçan FK'nın yardımcı antrenörü Samet Erdem de katıldı ve kursu başarıyla tamamladı. İkinci etap kursu Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirleyeceği takvime göre Antalya'da gerçekleştirilecek.