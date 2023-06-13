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Şampiyon boksör Başkan Şerifoğulları'yla buluştu

Sakarya’da yapılan Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında altın madalya kazanan Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nı makamında ziyaret etti.

Sakarya'da yapılan Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında altın madalya kazanan Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı makamında ziyaret etti.


Sakarya'nın ev sahipliğinde yapılan Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası final maçında 52 kiloda Ordulu rakibini 5-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu olan Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Nisanur Yıldırım ve antrenörü Cemil Döndü, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı makamında ziyaret etti. Ziyarette antrenör Cemil Döndü tarafından Nisanur'un şampiyonada kazandığı plaket ve madalyası Başkan Şerifoğulları'na takdim edildi.

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