Şampiyon boksörler Elazığ'da

İzmir'de düzenlenen Türkiye Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonasından altın madalyayla dönen Elazığlı boksörler Gizem Özer ve Mihriban Güneri, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.

İzmir'de düzenlenen Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonasında Türkiye şampiyonu olan 60 kilogramda Gizem Özer ve +81 kilogramda Mihriban Güneri, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'ı ziyaret etti. Sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Vali Toraman, başarılarının devamını diledi. Ziyarette Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile Boks il temsilcisi Cemil Döndü de hazır bulundu.