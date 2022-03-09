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Şampiyon sporcular Vali Toraman ile bir araya geldi

Kütahya’da yapılan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda 7 madalya çıkaran Elazığlı sporcular Ali Özyalçın ve Siraç Efe Özyalçın, Elazığ Valisi Dr.

Kütahya'da yapılan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 7 madalya çıkaran Elazığlı sporcular Ali Özyalçın ve Siraç Efe Özyalçın, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.


27 Şubat'ta Kütahya'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda gençler ve yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak toplam 7 madalya çıkaran Ali Özyalçın, Siraç Efe Özyalçın ve antrenör Bekir Sadak, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'ı ziyaret etti.


Ziyarette Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren de hazır bulundu.

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