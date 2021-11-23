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Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobil, hurdaya döndü.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobil, hurdaya döndü. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, Karakoçan ilçesi Kızılca köyüne bağlı Yayladere yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EZ 3343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, araç hurdaya dönerken 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından araçlardan çıkarılarak, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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