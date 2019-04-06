Şarkıcı Hüzün, kilolarından kurtulmak için operasyon geçirdi

Şarkıcı Hüzün, fazla kilolarından kurtulmak için yaklaşık 4 yıl önce İstanbul'un önemli hastanelerinden birinde tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra ilk etapta 38 kilo veren Hüzün, daha sonra 20 kilo aldı. Kilo vermek için araştırmalarda bulunan Hüzün, yakın arkadaşının tavsiyesi üzerine Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fadlı Doğan ile iletişime geçti ve tedavi olmak için İstanbul'dan Elazığ'a geldi. Burada yapılan tetkikler sonucunda hastaya farklı bir tedavi yöntemi olan BY-PASS( bağırsakların bir kısmının devre dışı bırakılması) yöntemi uygun görüldü. Ameliyat olan Hüzün,4'üncü gün taburcu oldu.

Başarılı bir operasyon süreci atlattıklarını dile getiren Genel Cerrahi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fadlı Doğan, “Hastamız Hüzün Hanım, yaklaşık 4 yıl önce İstanbul'da obezite ameliyatı olmuş. Fakat istediği kiloyu verememiş. Bize başvuru yapıp, biz de gerekli tetkikleri yaptıktan sonra farklı bir ameliyat yöntemi olan BY-PASS ameliyat yöntemini uygun gördük ve uyguladık. Hastamız 4 günlük süreci atlattıktan sonra bugün taburcusu planlandı. Ameliyat ve sonrası dönemi gayet güzel geçti. Bundan sonra yaklaşık 6 aylık süreçte istediği kiloyu vereceğini düşünüyoruz”dedi.

Yakın arkadaşlarının önerisi üzerine Elazığ'da tedavi olmaya geldiğini aktaran Şarkıcı Hüzün ise , “İstanbul'dan geliyorum. Arkadaş vasıtasıyla ve bir çok hastadan duyarak buraya geldim. Daha önce İstanbul'un çok önemli hastanelerden birinde tüp mide ameliyatı olmuştum. Bu süreç içerisinde 38 kilo verdim, daha sonra 20 kilo geri aldım. Bunun için ameliyata karar verdim. 3 gün önce operasyonum gerçekleşti, 4'üncü gün ayaktayım. İstanbul gibi metropol bir şehirde ameliyat oldum. Demek ki büyük yer olmasına gerek yokmuş. Elazığ, Diyarbakır, Malatya gibi şehirleri de önemsemek lazımmış. Kesinlikle ülkemizin her bir tarafında her küçük şehirde çok önemli doktorlarımız var. Bunun en büyük gözde paylarından biri de Fadlı Doğan hocamızdır” ifadelerini kullandı.