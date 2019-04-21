Satrançta derece yapan öğrenciler, ödüllerini aldı

Elazığ'da satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Elazığ İl Temsilciliği tarafından 20-21 Nisan tarihleri arasında satranç turnuvası düzenlendi. Gençlik Merkezinde düzenlenen ve iki gün süren turnuvaya, İl genelinden 259 öğrenci 9 kategoride yarıştı. Kendi yaş kategorilerinde derece alan ilk 5'e girenlere kupa ve madalyanın yanı sıra kitap hediye edildi.

Turnuvaya 259 sporcunun katıldığını belirten Satranç Federasyonu Elazığ İl Temsilcisi Esra Kılavuz Yalçın, 20-21 Nisan tarihleri arasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı turnuvamızı gerçekleştirdik. 259 sporcunun katılımı ile yaptığımız turnuva 9 kategoride oynandı. Her kategorinin ilk 5 sporcusuna ödüller dağıtıldı. Birincilere kupa ve ilk 5'e madalya şeklinde. İlimizde satranca büyük ilgi var. Velilerimiz bu konuda çok bilinçli, çocuklarımız da çok istekli. Biz de bu doğrultuda elimizden geldiğince güzel turnuvalar yaparak satranca büyük katkılar sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Anaokulu öğrencileri kategorisinde birincilik elde eden 5 yaşındaki Deniz Genç, “ Birinci oldum. Kupa aldım. Turnuva çok eğlenceliydi” şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılanlardan Beril Yalçın ise “ Çok severek oynuyorum. Bir çok turnuvada oynadım ve bir çok kez derece aldım. Bu turnuvada da kupa, madalya ve kitap ödülü aldım”ifadelerini kullandı.