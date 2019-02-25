Savcılıktan zimmet operasyonu açıklaması

Elazığ'da polis tarafından düzenlenen ve 9 kişinin gözaltına alındığı 'zimmet' operasyonu sonrası, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ Adliyesi icra dairelerinde Zimmet ve Görevi Kötüye Kullanma iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında K.D., M.Ö., Z.K., isimli icra müdür yardımcıları ve A.D. isimli vakıf şoförü ile A.M., Ç.T., O.G., S.P. ve S.Y. isimli toplam 9 şüpheli 25/02/2019 günü gözaltına alınmış olup, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi.