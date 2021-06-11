Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Gücü olmayan ve kullanmayan milletler ayakta kalamaz"

Dr. İsmail Demir, “Son dönemlerde AR-GE ve teknoloji yatırımlarına ayrılan kaynak hatırı sayılır miktarda arttırıldı. Bugün 750'yi aşkın projemiz var. Bunun yarısından fazlasını son 5 yıl içerisinde başlattık” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile birlikte Elazığ'a geldi. Valilik ve Fırat Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Başkan Demir, Fırat Üniversitesi Teknokent'te savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalarla bir araya geldi.

Amaçları hakkında bilgi veren Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Savunma Sanayi Başkanlığı olarak amacımız, bilim teknoloji ve yenilik kapasitemizi yükselterek ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesinde bir üst ligde olmasını sağlamaktır. Bu mücadelede atılmaya çalışılan çeşitli çelmeleri ve engelleri aşarak hedefe ulaşmaya sağlamaktır. Bu teknoloji yolculuğunda savunma sanayi konusunda ülkemizin güvenliğini ilgilendiren konularda mesafe alırken, bunun ayrılmaz bir parçası olan sanayi ve teknoloji derinliği, ülkemizin üretim ve istihdam kapasitesi katma değeri yüksek ürünlere yönelik çalışmalar bunun ayrılmaz bir parçasıdır. Savunma sanayi olarak özellikle son dönemlerde AR-GE ve teknoloji yatırımlarına ayrılan kaynak hatırı sayılır miktarda arttırıldı. Bu kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bugün 750'yi aşkın projemiz var”

Proje sayılarında oldukça yüksek rakamlara ulaştıklarını vurgulayan Demir, “Bugün 750'yi aşkın projemiz var. Bunun yarısından fazlasını son 5 yıl içerisinde başlattık. Sektör olarak yaptığımız AR GE çalışmalarımızın en büyük gayelerinden biri de verimliliğimizi artırmaktır. Savunma sanayi genelde önemli kaynaklar isteyen ve pahalı bir sektördür. Ülkemizin kıt kaynaklarını burada kullanırken de en verimli, etkin ve katma değeri yüksek şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Gücü olmayan ve kullanmayan milletler ayakta kalamazlar. Özellikle milli gücü yüksek olmak, ele güne muhtaç olmamak bu konuda çok önemlidir. Son zamanlarda eğer bu muhtaçlık durumda olsaydık ülkemiz ve milli çıkarlar adına yaptığımız girişimlerin hiçbirini yapamaz hale gelirdik. Milli gücü oluşturan en önemli unsur, insandır. İnsan kaynağı da yine ülkemiz açısından şanslı olduğumuz bir konudur. Genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Bu nüfusumuzu bilgi ile yetkinliği ile donatmak çok önemlidir. Bugün üniversitemiz ve teknoparkımız bu konuda yine önemli katma değerler olmasını beklediğimiz kuruluşlardır. Nitelikli insan kaynağı oluşturmak üzere çeşitli kurumlarımız, sektörlerimiz önemli faaliyetlerde bulunuyorlar. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak da bir dizi çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Savunma Sanayii Akademisi, Vizyonel Genç, meslek liselerine dönük öğrenci ve öğretmen yetiştirme programlarında bu tür çalışmaları devam ettiriyoruz. Olumlu sonuçlar almaya başladık” şeklinde konuştu.

"Şu an ilk 100'de 7 firmamız var"

Ülkenin askeri ve sivil teknolojilerinin genişleyeceğini dile getiren Demir, “Bunu daha da ileri kademeye taşıyacak hamleler yapabilmesi için bizlerin 2017 yılından beri robotik insanız ve otonom araçlar geliştirme yarışmaları düzenliyoruz. Ülkemizde oldukça geniş ses getiren ve yankı bulan teknofest faaliyetlerinde başlangıçtan beri en önemli katılımcılarından ve destekleyicilerinden birisi başkanlığımızdır. Gençlerimizin çeşitli alanlardaki fikirlerini ve kabiliyetlerini bu yarışmalar neticesinde görmüş oluyoruz. Temel amacımız insan kaynakları verimliliğini en üst düzeye çıkarmaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği küresel güç Türkiye vizyonu doğrultusunda milli teknoloji hamlesine katkı vermektir. Türk savunma sanayi bugün geldiği noktada, gemilerimizi, helikopterlerimizi, zırhlı araçlarımızı, insansız hava araçlarımızı, elektronik harp sistemlerimiz, uydu çalışmalarımızı, çeşitli alt kademe motor çalışmalarımızı devam ettirmek için bu alanda önemli sonuçlar almaktayız. Fakat bu çalışmaları yaparken geleceğin teknolojilerini ıskalamamak adına önemli faaliyetler yapmak gerekiyor. Bugün içten yanmalı motorlar geliştirmeye çalışırken, gelecekte oluşacak motor ve güç sistemi teknolojilerini kaçırmamak gerekiyor. Gelecekte ortaya çıkacak çeşitli malzemelerin neler olduğuna dair çalışmaları ıskalamamak, önümüzde bambaşka bir dünyanın geldiğini gördüğümüz bu aşamada çalışmalar devam ediyor. Artık bir ülkenin savunması sadece silahlı kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin değil, ülkenin tüm sisteminin, enerji, iletişim, alt yapı, eğitim sistemi, toplumların yönlendirilmesi gibi bir dizi konu ülkenin gündeminde güvenlik kavramı olarak yer almaktadır. Salgın sürecinde de gördüğümüz gibi bir virüs tüm dünyayı dize getirebilmektedir. Bunların hepsinin biri ile bağlantılı olarak düşünülmesi, ülkenin geleceğini ve güvenliğinin ele alınması gerekiyor. Artık kaybedecek zamanımız yok. Geriye dönüp bakacak lüksümüz yok. Sektör olarak dünyanın en önde gelen savunma sanayi şirketler arasında bir dizi şirketimizin olmasına önem veriyoruz. Şu an ilk 100'de 7 firmamız varken bu firmalarımızın ligde dereceler yükseltilmesi, ihracat imkanlarının artırılması, savunma sanayinin belirli alanlarının kazanması bu dünyada en önde gelen ülkelerden biri olması amacımızdır” diye kaydetti.

Programa, Demir'in yanı sıra, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, FÜ Rektörü Fahrettin Göktaş, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve firma yetkilileri katıldı.