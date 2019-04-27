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Sayıştay üyesi Zorlar'ın acı günü

Sayıştay Üyesi Ahmet Zorlar’ın 75 yaşındaki babası Coşkun Zorlar (75) son yolculuğuna uğurlandı.

Sayıştay Üyesi Ahmet Zorlar'ın 75 yaşındaki babası Coşkun Zorlar (75) son yolculuğuna uğurlandı.


Elazığlı Sayıştay Üyesi Ahmet Zorlar'ın babası Coşkun Zorlar (75) hayatını kaybetti. Zorlar, için bugün öğlen namazına müteakip İzzetpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, yakınları,ailesi ve vatandaşlar katıldı.


Kılınan cenaze namazı sonrası Zorlar'ın cenazesi defnedilmek üzere Güntaşı Köyü Mezarlığı'na götürüldü.

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